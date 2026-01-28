Екатерина Тупицына вышла в 1/4 финала юниорского AO-2026, обыграв украинку Белинску

Российская теннисистка Екатерина Тупицына пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026 года в одиночном разряде среди девушек. В ночь с 27на 28 января мск в матче 1/8 финала Екатерина в двух партиях переиграла представительницу украинского тенниса Софию Белинску — 6:2, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Тупицына по ходу встречи сделала семь брейков — три в первом и четыре во втором сете, её соперница взяла чужую подачу пять раз — один в первой партии и четыре во второй.

В четвертьфинале юниорского AO-2026 Екатерина Тупицына сыграет с победительницей матча Дениса Золдакова (Чехия) — Сунь Ксиньран (Китай, 6).

