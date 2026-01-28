Джессика Пегула — Аманда Анисимова: Пегула выиграла первый сет в 1/4 финала AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (шестой посев) и её соотечественницей Амандой Анисимовой, занимающей в рейтинге WTA четвёртую строчку (четвёртый посев на турнире). Первый сет остался за Пегулой со счётом 6:2.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 05:40 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Успех в первой партии Джессике принесли брейки в первом гейме при счёте 0:0 и в пятом гейме при счёте 3:1 в её пользу.
В полуфинале Australian Open — 2026 победительница матча Пегула — Анисимова встретится с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана.
