Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 28 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 28 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела пятый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до титула.

Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3;

1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2;

1/16 финала: Елена Рыбакина — Тереза Валентова (Чехия) — 6:2, 6:3;

1/8 финала: Елена Рыбакина — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:3;

1/4 финала: Елена Рыбакина — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 7:5, 6:1.

Возможная сетка на Australian Open — 2026:

1/2 финала: Аманда Анисимова (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).