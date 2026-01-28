Скидки
Джессика Пегула — Аманда Анисимова, результат матча 28 января 2026, счёт 2:0, 1/4 финала Australian Open — 2026

Джессика Пегула вышла в полуфинал Australian Open — 2026, переиграв Аманду Анисимову
В ночь с 27 на 28 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (шестой посев) и её соотечественницей Амандой Анисимовой, занимающей в рейтинге WTA четвёртую строчку (четвёртый посев на турнире). Встреча закончилась победой Пегулы в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:1).

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 05:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Пегула пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Анисимова выполнила два эйса при семи двойных ошибках и использовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Джессика Пегула встретится с с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана (пятый посев).

