Джессика Пегула вышла в полуфинал Australian Open — 2026, переиграв Аманду Анисимову

В ночь с 27 на 28 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (шестой посев) и её соотечественницей Амандой Анисимовой, занимающей в рейтинге WTA четвёртую строчку (четвёртый посев на турнире). Встреча закончилась победой Пегулы в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Пегула пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Анисимова выполнила два эйса при семи двойных ошибках и использовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Джессика Пегула встретится с с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана (пятый посев).