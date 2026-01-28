Скидки
28 января главные новости спорта, теннис, АО-2026, хоккей, НХЛ, КХЛ, ММА, RAF, баскетбол, НБА, МОК, Олимпиада-2026

Рыбакина вышла в полуфинал АО-2026, Дёмин повторил рекорд в НБА. Главное к утру
Комментарии

Пятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open — 2026, обыграв вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши, российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин сравнялся с рекордом среди новичков НБА, поразив кольцо как минимум одним трёхочковым броском в 33 подряд матчах, «Миннесота» отыгралась с 0:3 и выиграла по буллитам у «Чикаго» в НХЛ.

  1. Елена Рыбакина обыграла Игу Швёнтек в двух сетах и вышла в 1/2 финала AO-2026.
  2. Егор Дёмин повторил уникальное достижение среди новичков в истории НБА.
  3. «Миннесота» отыгралась с 0:3 и выиграла по буллитам у «Чикаго», у Михеева и Тренина голы.
  4. 15 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Финикса».
  5. «Айлендерс» и «Нью-Джерси» произвели сделку, обменяв Цыплакова на Палата.
  6. Джессика Пегула вышла в полуфинал Australian Open — 2026, переиграв Аманду Анисимову.
  7. СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву».
  8. МОК пригласил российских горнолыжников и саночников на Олимпиаду‑2026.
  9. Стал известен новый соперник Армана Царукяна в борцовской лиге RAF.
  10. Екатерина Тупицына вышла в 1/4 финала юниорского AO-2026, обыграв украинку Белинску.
