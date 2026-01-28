Рыбакина вышла в полуфинал АО-2026, Дёмин повторил рекорд в НБА. Главное к утру

Пятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open — 2026, обыграв вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши, российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин сравнялся с рекордом среди новичков НБА, поразив кольцо как минимум одним трёхочковым броском в 33 подряд матчах, «Миннесота» отыгралась с 0:3 и выиграла по буллитам у «Чикаго» в НХЛ.