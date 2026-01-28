Лоренцо Музетти — Новак Джокович: Новак отдал брейк и проиграл 1-й сет 1/4 финала AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем (четвёртый посев) и пятым в мировом рейтинге Лоренцо Музетти из Италии (пятый посев). Первая партия осталась за Музетти со счётом 6:4.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Остановлен
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|2
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович сделал брейк во втором гейме и повёл 2:0, но тут же проиграл третий и пятый геймы на своей подаче, что привело к его поражению в сете.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Музетти — Джокович встретится с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев).
