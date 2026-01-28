Скидки
Лоренцо Музетти — Новак Джокович: Новак отдал брейк и проиграл 1-й сет 1/4 финала AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем (четвёртый посев) и пятым в мировом рейтинге Лоренцо Музетти из Италии (пятый посев). Первая партия осталась за Музетти со счётом 6:4.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Остановлен
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 2
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович сделал брейк во втором гейме и повёл 2:0, но тут же проиграл третий и пятый геймы на своей подаче, что привело к его поражению в сете.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Музетти — Джокович встретится с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
