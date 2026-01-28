Лоренцо Музетти — Новак Джокович: Новак отдал брейк и проиграл 1-й сет 1/4 финала AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем (четвёртый посев) и пятым в мировом рейтинге Лоренцо Музетти из Италии (пятый посев). Первая партия осталась за Музетти со счётом 6:4.

Джокович сделал брейк во втором гейме и повёл 2:0, но тут же проиграл третий и пятый геймы на своей подаче, что привело к его поражению в сете.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Музетти — Джокович встретится с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев).