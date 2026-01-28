Мария Макарова и Рада Золотарёва вышли в 1/4 финала юниорского AO-2026 в одиночном разряде

Российские теннисистки Мария Макарова и Рада Золотарёва пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026 года в одиночном разряде среди девушек.

В ночь с 27 на 28 января мск в матче 1/8 финала Макарова (13-й посев) в двух партиях переиграла первую сеяную Алёну Ковачкову из Чехии — 7:6 (7:3), 7:5. Золотарёва на этой же стадии одолела в трёх партиях Цюй Ихань из Китая — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.

В 1/4 финала юниорского AO-2026 Макарова сыграет с победительницей матча между украинкой Антониной Сушковой и американкой Ти Фродин (восьмой посев). Золотарёва может встретиться с соотечественницей Анной Пушкарёвой, которая сыграет в 1/8 финала с китаянкой Юшан Шао (11-й посев).

Ранее Золотарёва и Макарова вышли в четвертьфинал юниорского AO-2026 в паре.

