Определились полуфиналистки Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде

Комментарии

Сегодня, 28 января, в Мельбурне завершились матчи стадии 1/4 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами полуфиналисток.

Теннис. Australian Open — 2026. Женщины. Полуфинальные пары:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Элина Свитолина (Украина, 12);
  • Джессика Пегула (США, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз. Киз проиграла Пегуле в четвёртом круге AO-2026.

