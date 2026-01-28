Джокович взял медицинский перерыв после второго сета в матче с Музетти на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после второго сета в матче 1/4 финала с итальянцем Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) на Australian Open — 2026 взял медицинский перерыв из-за проблем с правой стопой. К спортсмену вышел физиотерапевт, он работает над правой стопой Новака с волдырём на пальце.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

После второго сета счёт 6:4, 6:3 в пользу Лоренцо Музетти. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Музетти — Джокович встретится с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев).