Джокович взял медицинский перерыв после второго сета в матче с Музетти на Australian Open

Джокович взял медицинский перерыв после второго сета в матче с Музетти на Australian Open
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после второго сета в матче 1/4 финала с итальянцем Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) на Australian Open — 2026 взял медицинский перерыв из-за проблем с правой стопой. К спортсмену вышел физиотерапевт, он работает над правой стопой Новака с волдырём на пальце.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 2
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

После второго сета счёт 6:4, 6:3 в пользу Лоренцо Музетти. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Музетти — Джокович встретится с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев).

