«Мы теннисисты? Или животные в зоопарке?» Швёнтек — о съёмке игроков в подтрибунке на AO

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об инцидентах со съёмкой игроков в подтрибунном помещении на Australian Open — 2026.

«Мы теннисисты? Или животные в зоопарке? Где за ними наблюдают даже когда они ходят в туалет. Ладно, это, конечно, преувеличение, но было бы неплохо иметь немного личного пространства и не быть постоянно под наблюдением.

Например, в других видах спорта есть определённые технические моменты, которые вы хотите отработать. Было бы здорово иметь пространство, где это можно сделать, не находясь под пристальным вниманием всего мира.

Мы должны быть под наблюдением на корте и в прессе. Это наша работа. Наша работа не в том, чтобы стать мемом, когда мы забываем свою аккредитацию. Это, конечно, забавно, людям есть о чем поговорить. Для нас, думаю, это не нужно», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.