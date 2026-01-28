Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думаешь, это справедливо?» Джокович — судье после предупреждения за затяжку времени на AO

«Думаешь, это справедливо?» Джокович — судье после предупреждения за затяжку времени на AO
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к судье на корте во время матча с итальянцем Лоренцо Музетти в 1/4 финала Australian Open — 2026. При смене сторон серб не смог найти свою кепку. Судья выдал ему предупреждение за нарушение времени.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я искал свою кепку. Ты мог бы предупредить меня как джентльмен и человек, который в спорте уже пару 10-летий… Посреди первого сета в первый раз я перехожу — и ты выдаёшь мне предупреждение. Думаешь, это справедливо? Не говорю, что это против правил, потому что я перешёл. Но ты мог бы предупредить меня, верно? Ты мог бы сказать: «Эй, Новак, поторопись». Верно?» — сказал Джокович на корте.

Материалы по теме
Джокович и Рыбакина — в 1/2 финала AO-2026! Синнер и Звонарёва тоже играют. LIVE!
Live
Джокович и Рыбакина — в 1/2 финала AO-2026! Синнер и Звонарёва тоже играют. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android