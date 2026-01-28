«Думаешь, это справедливо?» Джокович — судье после предупреждения за затяжку времени на AO

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к судье на корте во время матча с итальянцем Лоренцо Музетти в 1/4 финала Australian Open — 2026. При смене сторон серб не смог найти свою кепку. Судья выдал ему предупреждение за нарушение времени.

«Я искал свою кепку. Ты мог бы предупредить меня как джентльмен и человек, который в спорте уже пару 10-летий… Посреди первого сета в первый раз я перехожу — и ты выдаёшь мне предупреждение. Думаешь, это справедливо? Не говорю, что это против правил, потому что я перешёл. Но ты мог бы предупредить меня, верно? Ты мог бы сказать: «Эй, Новак, поторопись». Верно?» — сказал Джокович на корте.