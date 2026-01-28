Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Лоренцо Музетти: результат матча 28 января, счёт 3:2, 1/4 финала Australian Open

Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open после снятия Лоренцо Музетти
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 после того, как пятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжать борьбу. Счёт 6:4, 6:3, 1:3 (отказ).

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

После второго сета Музетти взял медицинский перерыв из-за проблем с правым квадрицепсом.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Музетти четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Джокович встретится с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев).

Материалы по теме
Джокович и Рыбакина — в 1/2 финала AO-2026! Синнер и Звонарёва тоже играют. LIVE!
Live
Джокович и Рыбакина — в 1/2 финала AO-2026! Синнер и Звонарёва тоже играют. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android