Новак Джокович установил рекорд по победам на Australian Open, превзойдя Федерера

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 103-ю победу на Открытом чемпионате Австралии в своей карьере. Сегодня, 28 января, он прошёл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале AO-2026 со счётом 4:6, 3:6, 3:1 (снятие Музетти).

По этому показателю он вышел в единоличные лидеры за всю историю Australian Open. Благодаря победе над Музетти Джокович обошёл 20-кратного чемпиона мэйджоров, бывшую первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.

Новак Джокович — 10-кратный чемпион Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 годы). В полуфинале AO-2026 он встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия).