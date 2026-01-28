Новак Джокович установил рекорд по победам на Australian Open, превзойдя Федерера
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 103-ю победу на Открытом чемпионате Австралии в своей карьере. Сегодня, 28 января, он прошёл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале AO-2026 со счётом 4:6, 3:6, 3:1 (снятие Музетти).
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
По этому показателю он вышел в единоличные лидеры за всю историю Australian Open. Благодаря победе над Музетти Джокович обошёл 20-кратного чемпиона мэйджоров, бывшую первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
Новак Джокович — 10-кратный чемпион Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 годы). В полуфинале AO-2026 он встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия).
