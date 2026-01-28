Новак Джокович впервые в карьере четыре года подряд выходит в 1/2 финала Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии четыре года подряд (2023–2026). Сегодня, 28 января, в четвертьфинале пятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжать борьбу. Счёт 6:4, 6:3, 1:3 (отказ).

В 2025 и 2024 годах серб дошёл до полуфинала соревнований, а в 2023-м — стал чемпионом.

За выход в финал турнира Новак Джокович поспорит с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев). Действующим чемпионом является Янник Синнер.