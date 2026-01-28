Новак Джокович впервые в карьере четыре года подряд выходит в 1/2 финала Australian Open
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии четыре года подряд (2023–2026). Сегодня, 28 января, в четвертьфинале пятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжать борьбу. Счёт 6:4, 6:3, 1:3 (отказ).
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В 2025 и 2024 годах серб дошёл до полуфинала соревнований, а в 2023-м — стал чемпионом.
За выход в финал турнира Новак Джокович поспорит с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев). Действующим чемпионом является Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 января 2026
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
09:53
-
09:43
-
09:42
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:35
-
08:30
-
08:00
-
07:16
-
06:54
-
06:28
-
06:17
-
06:00
-
05:19
-
05:14
-
04:45
-
02:51
-
02:42
-
00:34
-
00:30
- 27 января 2026
-
23:54
-
23:50
-
23:28
-
23:00