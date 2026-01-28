«Я уже собирался домой». Новак Джокович оценил победу на AO-2026 после снятия Музетти

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинале Australian Open — 2026 над итальянцем Лоренцо Музетти в четвертьфинале AO-2026 со счётом 4:6, 3:6, 3:1 (снятие Музетти).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
«Не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я уже собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать. Такое случается в спорте, со мной такое тоже несколько раз было. Очень досадно, когда в четвертьфинале турнира «Большого шлема» ведёшь 2:0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию.
Не знаю, что ещё сказать. Желаю ему скорейшего выздоровления, он, без сомнения, должен был стать победителем сегодня», — сказал Джокович в послематчевом интервью.
- 28 января 2026
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
09:53
-
09:43
-
09:42
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:35
-
08:30
-
08:00
-
07:16
-
06:54
-
06:28
-
06:17
-
06:00
-
05:19
-
05:14
-
04:45
-
02:51
-
02:42
-
00:34
-
00:30
- 27 января 2026
-
23:54
-
23:50
-
23:28
-
23:00