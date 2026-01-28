«Я уже собирался домой». Новак Джокович оценил победу на AO-2026 после снятия Музетти

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинале Australian Open — 2026 над итальянцем Лоренцо Музетти в четвертьфинале AO-2026 со счётом 4:6, 3:6, 3:1 (снятие Музетти).

«Не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я уже собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать. Такое случается в спорте, со мной такое тоже несколько раз было. Очень досадно, когда в четвертьфинале турнира «Большого шлема» ведёшь 2:0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию.

Не знаю, что ещё сказать. Желаю ему скорейшего выздоровления, он, без сомнения, должен был стать победителем сегодня», — сказал Джокович в послематчевом интервью.