Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я уже собирался домой». Новак Джокович оценил победу на AO-2026 после снятия Музетти

«Я уже собирался домой». Новак Джокович оценил победу на AO-2026 после снятия Музетти
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинале Australian Open — 2026 над итальянцем Лоренцо Музетти в четвертьфинале AO-2026 со счётом 4:6, 3:6, 3:1 (снятие Музетти).

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я уже собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать. Такое случается в спорте, со мной такое тоже несколько раз было. Очень досадно, когда в четвертьфинале турнира «Большого шлема» ведёшь 2:0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию.

Не знаю, что ещё сказать. Желаю ему скорейшего выздоровления, он, без сомнения, должен был стать победителем сегодня», — сказал Джокович в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Новак Джокович установил рекорд по победам на Australian Open, превзойдя Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android