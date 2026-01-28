Новак Джокович — второй по возрасту полуфиналист Australian Open в Открытую эру
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович стал вторым по возрасту полуфиналистом одиночного разряда среди мужчин на Australian Open в Открытую эру. Он моложе только Кена Роузвелла в 1977 году (42 года и 60 дней). Джокович обогнал по этому показателю Роджера Федерера (38 лет и 165 дней в 2020 году). Об этом сообщает OptaAce.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 после того, как пятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжать борьбу. Счёт — 6:4, 6:3, 1:3 (отказ). Далее серб встретится с сильнейшим в противостоянии итальянца Янника Синнера и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США.
