Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — второй по возрасту полуфиналист Australian Open в Открытую эру

Новак Джокович — второй по возрасту полуфиналист Australian Open в Открытую эру
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович стал вторым по возрасту полуфиналистом одиночного разряда среди мужчин на Australian Open в Открытую эру. Он моложе только Кена Роузвелла в 1977 году (42 года и 60 дней). Джокович обогнал по этому показателю Роджера Федерера (38 лет и 165 дней в 2020 году). Об этом сообщает OptaAce.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 после того, как пятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжать борьбу. Счёт — 6:4, 6:3, 1:3 (отказ). Далее серб встретится с сильнейшим в противостоянии итальянца Янника Синнера и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
Материалы по теме
Какая драма на AO! Джокович без шансов проигрывал 0:2 по сетам, но его соперник снялся
Какая драма на AO! Джокович без шансов проигрывал 0:2 по сетам, но его соперник снялся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android