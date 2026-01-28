Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2026 после двух снятий соперников подряд
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прошёл в полуфинал Australian Open — 2026 на двух подряд снятиях соперников. Сегодня, 28 января, он обыграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале AO-2026, уступая 0:2 по сетам, счёт встречи — 4:6, 3:6, 3:1 (снятие Музетти).
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В четвёртом круге чешский теннисист Якуб Меншик снялся с матча с Джоковичем ещё до его начала. Меншик испытывал проблемы с мышцами живота.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Новак Джокович встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия).
