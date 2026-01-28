Скидки
Главная Теннис Новости

Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2026 после двух снятий соперников подряд

Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2026 после двух снятий соперников подряд
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прошёл в полуфинал Australian Open — 2026 на двух подряд снятиях соперников. Сегодня, 28 января, он обыграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале AO-2026, уступая 0:2 по сетам, счёт встречи — 4:6, 3:6, 3:1 (снятие Музетти).

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В четвёртом круге чешский теннисист Якуб Меншик снялся с матча с Джоковичем ещё до его начала. Меншик испытывал проблемы с мышцами живота.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Новак Джокович встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия).

Материалы по теме
«Я уже собирался домой». Новак Джокович оценил победу на AO-2026 после снятия Музетти
