Лоренцо Музетти — первый, кто снялся с ТБШ на стадии 1/4 финала, ведя 2:0 по сетам

Комментарии

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал первым игроком в Открытую эру, снявшимся с матча на стадии четвертьфинала или дальше на турнире «Большого шлема» после выигранных первых двух сетов. Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 28 января, он не смог закончить матч с сербом Новаком Джоковичем на Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 6:3, 1:3 (отказ).

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

После второго сета в 1/4 финала Музетти взял медицинский перерыв из-за проблем с правым квадрицепсом.

Новак Джокович в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии итальянца Янника Синнера и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
