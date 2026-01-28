Лоренцо Музетти — первый, кто снялся с ТБШ на стадии 1/4 финала, ведя 2:0 по сетам

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал первым игроком в Открытую эру, снявшимся с матча на стадии четвертьфинала или дальше на турнире «Большого шлема» после выигранных первых двух сетов. Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 28 января, он не смог закончить матч с сербом Новаком Джоковичем на Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 6:3, 1:3 (отказ).

После второго сета в 1/4 финала Музетти взял медицинский перерыв из-за проблем с правым квадрицепсом.

Новак Джокович в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии итальянца Янника Синнера и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США.