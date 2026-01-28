Сегодня, 28 января, завершились матчи 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований не осталось ни одной россиянки.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионкой Australian Open — 2026?

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко. Киз вылетела с AO-2026 от соотечественницы Джессики Пегулы.