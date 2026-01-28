Новак Джокович рассказал, будет ли смотреть матч Синнера и Шелтона на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, станет ли смотреть четвертьфинальный матч между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В полуфинале соревнований серб сыграет с победителем этой встречи.

— Как проведёте вечер – посмотрите матч или будете отдыхать?

— Конечно, буду смотреть матч с командой, постараюсь получить понимание игры обоих теннисистов. Но в любом случае приоритет – моя собственная игра. Я играл весь турнир очень хорошо, однако сегодня недоволен своим выступлением. Но через пару дней постараюсь показать свой максимум, — сказал Джокович в интервью на корте.