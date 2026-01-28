Скидки
Теннис

Новак Джокович рассказал, будет ли смотреть матч Синнера и Шелтона на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, станет ли смотреть четвертьфинальный матч между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В полуфинале соревнований серб сыграет с победителем этой встречи.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:20 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Как проведёте вечер – посмотрите матч или будете отдыхать?
— Конечно, буду смотреть матч с командой, постараюсь получить понимание игры обоих теннисистов. Но в любом случае приоритет – моя собственная игра. Я играл весь турнир очень хорошо, однако сегодня недоволен своим выступлением. Но через пару дней постараюсь показать свой максимум, — сказал Джокович в интервью на корте.

