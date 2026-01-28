Скидки
Кузнецова дала прогноз, кто сыграет в женском финале Australian Open — 2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила полуфинальные пары на Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде.

«Полуфиналистки Australian Open определились!

Верхняя половина сетки: Арина Соболенко – Элина Свитолина. Арина уверенно выиграла у восходящей звёздочки Ивы Йович — 6:0 6:3; Элина обыграла Коко Гауфф — 6:1, 6:2, а затем мы увидели как Коко разбила ракетку вдребезги в подтрибунке.

Нижняя половина: Елена Рыбакина – Джессика Пегула. Лена достаточно уверенно обыграла Игу Швёнтек — 7:5, 6:1. В одном из геймов она и вовсе подала четыре эйса! А вот Аманда Анисимова уступила Пегуле — 2:6, 6:7 (1:7), допустив 44 невынужденные ошибки.

Все полуфиналистки не проиграли ни сета на этом турнире, матчи завтра должны получиться отличными! Хотелось бы повторения финала Australian Open — 2023 и Итогового турнира — 2025 — Рыбакина с Соболенко.
Как думаете, так и будет?» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

