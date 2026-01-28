Скидки
Теннис

«Хочется привнести немного света». Элина Свитолина рассказала о поддержке украинцев на AO

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о поддержке своих соотечественников на Australian Open — 2026, где уже вышла в полуфинал.

«Видела, что получила много сообщений. Конечно, для моей страны это здорово. Знаю, многие смотрели, особенно мои предыдущие матчи. Мне очень приятно видеть такую ​​поддержку со стороны украинцев. В Украине многие люди узнают о теннисе, что замечательно.

Эта зима — одна из самых тяжёлых для украинцев, без электричества и всего остального. Мне хочется привнести немного света, хотя бы просто позитивные новости, украинцам, моим друзьям, когда они смотрят мои матчи. Это прекрасное чувство», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

