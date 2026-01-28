«Невероятное везение на турнире». Кузнецова — о выходе Джоковича в полуфинал AO-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о драматичном снятии итальянца Лоренцо Музетти с четвертьфинала Australian Open — 2026.

«Как же не повезло Музетти. Для меня он явно был фаворитом, играл круто, уверенно, повёл 2:0 по сетам и… Дёрнул ногу и снялся.

Но с этого турнира Лоренцо должен уезжать на позитивной волне — такая игра позволяет ему быть, наверное, ближайшим из тех, кто хоть как-то может потрепать нервы Карлосу и Яннику. Результаты на «Больших шлемах», уверена, придут. Тем более в полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона он уже был.

С другой стороны, конечно, рада за Новака. Невероятное везение на этом турнире, в четвёртом круге с ним снялся Меншик. Но везёт тому, кто сам везёт. Удачи ему в полуфинале, будет непросто», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.