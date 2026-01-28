Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец выиграл первый сет 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 28 января, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и седьмой номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон сражаются за выход в полуфинал Australian Open – 2026. После первого сета счёт 6:3 в пользу итальянца. Спортсмены уже провели на корте 50 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Бен Шелтон в четвертьфинале Australian Open – 2026.

Синнер ведёт 8-1 по личным встречам (6-1 на харде), причём Шелтон выиграл самый первый матч между ними — в Шанхае-2023. Последняя встреча между Янником и Беном прошла на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2025. Она завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.