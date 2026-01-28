Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец выиграл первый сет 1/4 финала Australian Open
Поделиться
Сегодня, 28 января, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и седьмой номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон сражаются за выход в полуфинал Australian Open – 2026. После первого сета счёт 6:3 в пользу итальянца. Спортсмены уже провели на корте 50 минут.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:30 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|2
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Бен Шелтон в четвертьфинале Australian Open – 2026.
Синнер ведёт 8-1 по личным встречам (6-1 на харде), причём Шелтон выиграл самый первый матч между ними — в Шанхае-2023. Последняя встреча между Янником и Беном прошла на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2025. Она завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 января 2026
-
12:40
-
12:27
-
12:23
-
12:02
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
09:53
-
09:43
-
09:42
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:35
-
08:30
-
08:00
-
07:16
-
06:54
-
06:28
-
06:17
-
06:00
-
05:19
-
05:14
-
04:45
-
02:51