Новак Джокович, AO-2026: результаты матчей 28 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 28 января, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжил борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под четвёртым номером. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича.

Результаты Новака Джоковича на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Новак Джокович (Сербия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 6:2, 6:2;

1/32 финала: Новак Джокович (Сербия) – Франческо Маэстрелли (Италия) — 6:3, 6:2, 6:2;

1/16 финала: Новак Джокович (Сербия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4);

1/8 финала: Новак Джокович (Сербия) – Якуб Меншик (Чехия) — Джокович прошёл на снятии Меншика с турнира.

1/4 финала: Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 4:6, 3:6, 3:1 (отказ).

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия)/Бен Шелтон (США).

Возможная сетка Новака Джоковича на Australian Open — 2026: