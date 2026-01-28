Скидки
Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от полуфинала Australian Open — 2026 с Пегулой

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче 1/2 финала на Australian Open — 2026, где сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Самое важное для меня – фокусироваться на своей подаче. Если она работает, это большое преимущество. Надо оставаться агрессивной в розыгрышах, посмотрим, кто выиграет. Джессика – очень опытная соперница, хорошо двигается и посылает низкие мячи, поэтому с ней бывает сложно играть. Постараюсь адаптироваться, обсудим с командой, составим план на матч. Буду стараться показать свой максимум», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

