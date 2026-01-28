Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина оценила уверенную победу над Швёнтек в четвертьфинале AO-2026

Рыбакина оценила уверенную победу над Швёнтек в четвертьфинале AO-2026
Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале Australian Open — 2026 (7:5, 6:1).

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Очень довольна победой и что выиграла в двух сетах. В первом сете подача немного не работала, но в целом довольна, что выиграла в двух сетах.

— Во втором сете зато подача заработала.
— Начало получилось медленным, у нас обеих был не такой большой процент первой подачи. Может, потому что я тренировалась вчера в помещении, думаю, она тоже, потому что было очень жарко. Надо было перестроиться, во втором сете я старалась подавать из разных позиций, рада, что это сработало, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Материалы по теме
Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от полуфинала Australian Open — 2026 с Пегулой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android