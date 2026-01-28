Рыбакина оценила уверенную победу над Швёнтек в четвертьфинале AO-2026

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале Australian Open — 2026 (7:5, 6:1).

— Очень довольна победой и что выиграла в двух сетах. В первом сете подача немного не работала, но в целом довольна, что выиграла в двух сетах.

— Во втором сете зато подача заработала.

— Начало получилось медленным, у нас обеих был не такой большой процент первой подачи. Может, потому что я тренировалась вчера в помещении, думаю, она тоже, потому что было очень жарко. Надо было перестроиться, во втором сете я старалась подавать из разных позиций, рада, что это сработало, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.