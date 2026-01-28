Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Старался как мог, не могу жаловаться». Джокович — о матче с Музетти на Australian Open

«Старался как мог, не могу жаловаться». Джокович — о матче с Музетти на Australian Open
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о матче с итальянцем Лоренцо Музетти в четвертьфинале Australian Open — 2026. Серб вышел в полуфинал после отказа соперника.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вы начали матч очень агрессивно, выходили к сетке. Заметил, что вам тоже оказывали помощь, наложили пластырь на правую ногу. Это было частью плана – укорачивать розыгрыши, воспользоваться тем, что он в оборонительной позиции?
— Эта стратегия хорошо работала первые пару геймов, а потом всё изменилось. В первых двух геймах я сделал четыре виннера, и в остальной части матча, может, ещё четыре виннера и 40 ошибок. Так Лоренцо действует, заставляет играть дальше, когда ты уже думаешь, что розыгрыш закончен. Но нет. Сегодня было ветрено, когда атакуешь его, не знаешь, чего ожидать, будет ли это обводящий удар или кросс или укороченный или плоский прямо тебе в корпус. Я старался как мог, не могу жаловаться. Да, лепил пластыри, но в целом меня ничего особо не беспокоило, просто не чувствовал мяч, но это связано больше с качеством и вариативностью его игры. Мне нереально повезло пройти дальше, — сказал Джокович в интервью на корте.

Материалы по теме
Какая драма на AO! Джокович без шансов проигрывал 0:2 по сетам, но его соперник снялся
Какая драма на AO! Джокович без шансов проигрывал 0:2 по сетам, но его соперник снялся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android