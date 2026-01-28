«Старался как мог, не могу жаловаться». Джокович — о матче с Музетти на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о матче с итальянцем Лоренцо Музетти в четвертьфинале Australian Open — 2026. Серб вышел в полуфинал после отказа соперника.

— Вы начали матч очень агрессивно, выходили к сетке. Заметил, что вам тоже оказывали помощь, наложили пластырь на правую ногу. Это было частью плана – укорачивать розыгрыши, воспользоваться тем, что он в оборонительной позиции?

— Эта стратегия хорошо работала первые пару геймов, а потом всё изменилось. В первых двух геймах я сделал четыре виннера, и в остальной части матча, может, ещё четыре виннера и 40 ошибок. Так Лоренцо действует, заставляет играть дальше, когда ты уже думаешь, что розыгрыш закончен. Но нет. Сегодня было ветрено, когда атакуешь его, не знаешь, чего ожидать, будет ли это обводящий удар или кросс или укороченный или плоский прямо тебе в корпус. Я старался как мог, не могу жаловаться. Да, лепил пластыри, но в целом меня ничего особо не беспокоило, просто не чувствовал мяч, но это связано больше с качеством и вариативностью его игры. Мне нереально повезло пройти дальше, — сказал Джокович в интервью на корте.