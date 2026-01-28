Скидки
Елена Рыбакина рассказала, что самое сложное в победе на ТБШ

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос, что она считает самым непростым в том, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

«Самое сложное – оставаться стабильной все две недели. Всегда бывают сложные дни, ты играешь то на открытом воздухе, то под крышей, под солнцем или вечером. Условия могут быть коварными, вопрос в том, как быстро ты сможешь подстроиться под обстоятельства.

Думаю, сейчас я более спокойна, когда захожу далеко по сетке. Поначалу, когда впервые вышла в финал, было больше эмоций. Сейчас просто стараюсь делать свою работу, прибавлять с каждым днём, отношусь к этому просто как к ещё одному матчу», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

