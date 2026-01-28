Музетти объяснил, почему снялся в четвертьфинале AO-2026 с Джоковичем, ведя 2:0 по сетам

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о травме, которая не позволила ему доиграть матч четвертьфинала Australian Open — 2026 с сербом Новаком Джоковичем. Музетти вёл 2:0 по сетам (6:4, 6:3, 1:3), но получил повреждение и в середине третьей партии отказался от продолжения борьбы.

«Почувствовал боль в начале второго сета, что-то странное в правой ноге. Продолжал матч, потому что играл действительно очень хорошо. Но чувствовал, что боль усиливается, и проблема не проходит.

Когда снова начал играть [после медицинского перерыва], боль стала ещё сильнее, а её уровень становился выше и выше. Тут особо нечего сказать», — сказал Музетти на пресс-конференции.