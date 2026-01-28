«Сегодня я должен был проиграть». Джокович — о снятии своих соперников с AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался относительно того, что прошёл в полуфинал Australian Open после снятия двух соперников подряд. В четвёртом круге чех Якуб Меншик снялся с турнира до выхода на корт, а в четвертьфинале итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжить борьбу при счёте 6:3, 6:4, 1:3 в его пользу.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
— Предыдущий раунд вы не играли из-за снятия соперника, это сказалось на вашем ритме?
— Если честно, на этом этапе карьеры я уже без понятия, что идёт мне на пользу, а что нет.
— Ну, вы в полуфинале.
— Слушайте, в прошлом раунде у меня была техническая победа, а сегодня должен был проиграть, уступал 0:2 по сетам, и выиграл. Буду молиться вдвое больше, возносить благодарность богу, что даёт мне ещё одну возможность. Сделаю всё возможное, чтобы воспользоваться ею через пару дней, — сказал Джокович в интервью на корте.
- 28 января 2026
-
14:09
-
13:57
-
13:56
-
13:43
-
13:31
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:03
-
12:49
-
12:40
-
12:27
-
12:23
-
12:02
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
09:53
-
09:43
-
09:42
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:35
-
08:30