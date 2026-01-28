«Сегодня я должен был проиграть». Джокович — о снятии своих соперников с AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался относительно того, что прошёл в полуфинал Australian Open после снятия двух соперников подряд. В четвёртом круге чех Якуб Меншик снялся с турнира до выхода на корт, а в четвертьфинале итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжить борьбу при счёте 6:3, 6:4, 1:3 в его пользу.

— Предыдущий раунд вы не играли из-за снятия соперника, это сказалось на вашем ритме?

— Если честно, на этом этапе карьеры я уже без понятия, что идёт мне на пользу, а что нет.

— Ну, вы в полуфинале.

— Слушайте, в прошлом раунде у меня была техническая победа, а сегодня должен был проиграть, уступал 0:2 по сетам, и выиграл. Буду молиться вдвое больше, возносить благодарность богу, что даёт мне ещё одну возможность. Сделаю всё возможное, чтобы воспользоваться ею через пару дней, — сказал Джокович в интервью на корте.