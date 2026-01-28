«У меня такой характер». Елена Рыбакина раскрыла, как ведёт себя вне корта

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что обладает спокойным характером как на корте, так и за его пределами.

— Мне нравится ваша манера поведения на корте. Очень спокойная, уравновешенная и собранная. Вы такая же и вне корта?

— Я довольно спокойная и вне корта. Могу быть и весёлой с моими близкими людьми. Стараюсь не показывать слишком много раздражения, если что-то идёт не так. Думаю, у меня просто такой характер, — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

В полуфинале Australian Open — 2026 Рыбакина встретится с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.