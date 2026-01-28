Ига Швёнтек объяснила поражение от Елены Рыбакиной в четвертьфинале AO-2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о поражении от Елены Рыбакиной из Казахстана (5:7, 1:6) в четвертьфинале Australian Open — 2026.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Конечно, я подавала не так хорошо, как, например, в Цинциннати. Моя подача была довольно обычной. Думаю, в первом сете разницу сделали пара очков. Она давала мне шансы на своей подаче, иногда я ими пользовалась… Порой счёт был 30:30, но я ошибалась на приёме. Хотела быть агрессивной на второй подаче, поэтому иногда ошибалась. Но если хочешь сделать брейк, нужно попасть в нужный момент.
Во втором сете почувствовала, что темп с её стороны стал немного выше, она была точнее. Возможно, я немного снизила интенсивность, особенно в начале. Мне есть над чем поработать», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
- 28 января 2026
-
14:16
-
14:09
-
13:57
-
13:56
-
13:43
-
13:31
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:03
-
12:49
-
12:40
-
12:27
-
12:23
-
12:02
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
09:53
-
09:43
-
09:42
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:35