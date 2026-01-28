Ига Швёнтек объяснила поражение от Елены Рыбакиной в четвертьфинале AO-2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о поражении от Елены Рыбакиной из Казахстана (5:7, 1:6) в четвертьфинале Australian Open — 2026.

«Конечно, я подавала не так хорошо, как, например, в Цинциннати. Моя подача была довольно обычной. Думаю, в первом сете разницу сделали пара очков. Она давала мне шансы на своей подаче, иногда я ими пользовалась… Порой счёт был 30:30, но я ошибалась на приёме. Хотела быть агрессивной на второй подаче, поэтому иногда ошибалась. Но если хочешь сделать брейк, нужно попасть в нужный момент.

Во втором сете почувствовала, что темп с её стороны стал немного выше, она была точнее. Возможно, я немного снизила интенсивность, особенно в начале. Мне есть над чем поработать», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.