Янник Синнер вышел в полуфинал Australian Open, где сыграет с Новаком Джоковичем

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В четвертьфинале он обыграл американца Бена Шелтона (седьмой в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. В её рамках Синнер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Шелтона восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в финал соревнований Синнер поспорит с титулованным сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который вышел в полуфинальную стадию турнира после снятия Лоренцо Музетти при счёте 4:6, 3:6, 3:1.