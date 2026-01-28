Синнер — второй после Федерера, кто одержал 50 побед в 60 матчах на хардовых ТБШ

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 50 побед в матчах одиночного разряда мужчин на хардовых мэйджорах из 60 сыгранных. Последним игроком, достигшим подобной отметки при равном или меньшем количестве матчей, был Роджер Федерер в 2006 году (59).

Свою 50-ю победу Синнер одержал в четвертьфинале Australian Open — 2026. Он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

За выход в финал соревнований Синнер поспорит с титулованным сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который вышел в полуфинальную стадию турнира после снятия Лоренцо Музетти при счёте 4:6, 3:6, 3:1.