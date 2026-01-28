Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — второй после Федерера, кто одержал 50 побед в 60 матчах на хардовых ТБШ

Синнер — второй после Федерера, кто одержал 50 побед в 60 матчах на хардовых ТБШ
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 50 побед в матчах одиночного разряда мужчин на хардовых мэйджорах из 60 сыгранных. Последним игроком, достигшим подобной отметки при равном или меньшем количестве матчей, был Роджер Федерер в 2006 году (59).

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Свою 50-ю победу Синнер одержал в четвертьфинале Australian Open — 2026. Он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

За выход в финал соревнований Синнер поспорит с титулованным сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который вышел в полуфинальную стадию турнира после снятия Лоренцо Музетти при счёте 4:6, 3:6, 3:1.

Материалы по теме
Звонарёва рвётся в 1/2 финала AO! Джокович, Рыбакина и Синнер — уже там. LIVE!
Live
Звонарёва рвётся в 1/2 финала AO! Джокович, Рыбакина и Синнер — уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android