Янник Синнер — пятый, кто достиг полуфинала на шести и более подряд ТБШ

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком в Открытую эру, достигшим полуфинала одиночного разряда мужчин на шести и более подряд турнирах «Большого шлема» — после Ивана Лендла, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Об этом сообщает OptaAce.

Сегодня, 28 января, в четвертьфинале Australian Open — 2026 Синнер обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

За выход в финал соревнований Синнер поспорит с титулованным сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который вышел в полуфинальную стадию турнира после снятия Лоренцо Музетти при счёте 4:6, 3:6, 3:1.