«Нужно взять под контроль ПМС». Анисимова высказалась о своём поведении на AO-2026

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о своих излишних эмоциях во время матча четвертьфинала на Australian Open — 2026, в котором потерпела поражение от соотечественницы Джессики Пегулы (2:6, 6:7 (1:7)).

«До сих пор учусь на своих ошибках, и то, как я вела себя сегодня на корте, – это не то, что я хотела бы показывать во время матчей.

После некоторых размышлений поняла, что таким образом будет сложно достичь своих целей. Эмоции взяли верх, и, возможно, мне нужно взять под контроль свой ПМС (шутка, но на самом деле нет). Довольна своими несколькими неделями здесь и вернусь в следующем году ещё сильнее.

Поздравляю Джесс, она в отличной форме, и желаю ей удачи в оставшейся части соревнований. Спасибо за вашу поддержку, как всегда, без неё я бы не смогла продолжать», — написала Анисимова на личной странице в соцсетях.