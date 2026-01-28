Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты матчей 1/4 финала 28 января

Сегодня, 28 января, состоялись заключительные четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков 11-го игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/4 финала. Мужчины. Результаты на 28 января:

Новак Джокович (Сербия, 4) – Лоренцо Музетти (Италия, 5) — 4:6, 3:6, 3:1 (отказ).

Янник Синнер (Италия, 2) – Бен Шелтон (США, 8) — 6:3, 6:4, 6:4.

В первом сформированном полуфинале сыграют Карлос Алькарас (Испания, 1) и Александр Зверев (Германия, 3).

Отметим, что ни один российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинальную стадию Australian Open — 2026.

Действующим чемпионом AO у мужчин является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.