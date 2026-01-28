Определились полуфиналисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде

Сегодня, 28 января, в Мельбурне завершились матчи четвертьфинальной стадии мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами полуфиналистов.

Теннис. Australian Open — 2026. Мужчины. Полуфинальные пары:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 3).

Янник Синнер (Италия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 4).

Отметим, что ни один российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинальную стадию Australian Open — 2026.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева.