Определились полуфиналисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде
Сегодня, 28 января, в Мельбурне завершились матчи четвертьфинальной стадии мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами полуфиналистов.
Теннис. Australian Open — 2026. Мужчины. Полуфинальные пары:
- Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 3).
- Янник Синнер (Италия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 4).
Отметим, что ни один российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинальную стадию Australian Open — 2026.
Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева.
