Янник Синнер, AO-2026: результаты матчей 28 января, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, AO-2026: результаты матчей 28 января, следующий соперник, путь до титула
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер провёл четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула действующего чемпиона соревнований.

Результаты Янника Синнера на Australian Open — 2026:

  • первый круг: Янник Синнер (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:1 (на отказе соперника);
  • второй круг: Янник Синнер (Италия) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2;
  • третий круг: Янник Синнер (Италия) — Эллиот Спиццирри (США) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4;
  • 1/8 финала: Янник Синнер (Италия) – Лучано Дардери (Италия) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:2).
  • 1/4 финала: Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 6:4, 6:4.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

  • 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия).

Возможная сетка Янника Синнера на Australian Open — 2026:

  • финал: Карлос Алькарас (Испания)/Александр Зверев (Германия).
Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
Синнер — в двух шагах от защиты титула на АО! Янник без потери сета прошёл Шелтона
Синнер — в двух шагах от защиты титула на АО! Янник без потери сета прошёл Шелтона
