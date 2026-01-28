Сегодня, 28 января, завершились матчи 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. В основной сетке соревнований не осталось ни одного россиянина.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом Australian Open — 2026?

Теннис. Australian Open — 2026. Мужчины. Полуфинальные пары:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 3).

Янник Синнер (Италия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 4).

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева.