Аманда Анисимова рассказала о своём отношении к съёмке игроков в подтрибунке на AO-2026

Аманда Анисимова рассказала о своём отношении к съёмке игроков в подтрибунке на AO-2026
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказала мнение о съёмке игроков в подтрибунном помещении на Australian Open — 2026, в частности после поражений.

«Знала, что там есть камера, поэтому опустила голову и ушла в раздевалку. Конечно, есть и хорошие моменты, которые попадают в эфир, и это здорово. Когда проигрываешь, бывают, наверное, не очень хорошие моменты.

Коко [Гауфф] не имела права голоса в публикации видео с её участием, и это непросто. Но на этом этапе турнира я понимаю, что у меня не так много личного пространства, поэтому просто ушла в раздевалку. Знала, что там смогу побыть одна», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

