Джокович рассказал, когда понял, что у Музетти проблемы в матче на Australian Open — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда понял, что у итальянца Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) начались проблемы в их четвертьфинальном матче на Australian Open — 2026.

— Когда поняли, что с Лоренцо что-то не так?

— В первый раз заметил что-то в третьем гейме третьего сета, когда забрал его подачу. Говорил с членом его команды и своим бывшим агентом Эдуардо. Он сказал, что Лоренцо начал жаловаться уже в начале второго сета. Но я не видел, что во втором сете это сильно влияло на его игру. Наверное, в третьем ему стало хуже, — сказал Джокович на пресс-конференции.