Джокович рассказал, когда понял, что у Музетти проблемы в матче на Australian Open — 2026
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда понял, что у итальянца Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) начались проблемы в их четвертьфинальном матче на Australian Open — 2026.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
— Когда поняли, что с Лоренцо что-то не так?
— В первый раз заметил что-то в третьем гейме третьего сета, когда забрал его подачу. Говорил с членом его команды и своим бывшим агентом Эдуардо. Он сказал, что Лоренцо начал жаловаться уже в начале второго сета. Но я не видел, что во втором сете это сильно влияло на его игру. Наверное, в третьем ему стало хуже, — сказал Джокович на пресс-конференции.
