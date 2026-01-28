Скидки
Теннис

Джокович рассказал, когда понял, что у Музетти проблемы в матче на Australian Open — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда понял, что у итальянца Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) начались проблемы в их четвертьфинальном матче на Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Когда поняли, что с Лоренцо что-то не так?
— В первый раз заметил что-то в третьем гейме третьего сета, когда забрал его подачу. Говорил с членом его команды и своим бывшим агентом Эдуардо. Он сказал, что Лоренцо начал жаловаться уже в начале второго сета. Но я не видел, что во втором сете это сильно влияло на его игру. Наверное, в третьем ему стало хуже, — сказал Джокович на пресс-конференции.

