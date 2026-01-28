Музетти назвал самым тяжёлым поражением матч с Джоковичем на Australian Open — 2026

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти ответил, насколько эмоционально тяжело было сниматься с матча четвертьфинала Australian Open — 2026 с сербом Новаком Джоковичем.

Музетти вёл 2:0 по сетам (6:4, 6:3, 1:3), но получил травму и в середине третьей партии отказался от продолжения борьбы.

— Это самое тяжёлое поражение, учитывая вашу отличную игру и уровень соперника?

— Безусловно, да. Никогда не представлял себе, каково это – вести 2:0 по сетам в матче с Новаком, играть так, иметь такое преимущество в матче… А затем сняться с матча. Конечно, никогда бы не смог это себе представить. Это действительно больно, — сказал Музетти на пресс-конференции.