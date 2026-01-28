Впервые в 2020-х в полуфиналах ТБШ сыграют все первые четыре сеяных

Впервые в 2020-х на турнире «Большого шлема» в сетке мужских одиночных полуфиналов сыграют все первые четыре сеяных игрока. На Открытом чемпионате Австралии — 2026 в 1/2 финала вышли Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев и Новак Джокович.

Теннис. Australian Open — 2026. Мужчины. Полуфинальные пары:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 3).

Янник Синнер (Италия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 4).

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.