Янник Синнер высказался о драматичном снятии Музетти с матча с Джоковичем на AO

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал снятие своего соотечественника с четвертьфинала Australian Open — 2026 с сербом Новаком Джоковичем.

Музетти вёл 2:0 по сетам (6:4, 6:3, 1:3), но получил травму и в середине третьей партии отказался от продолжения борьбы.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Лоренцо не повезло. С другой стороны, с Джоковичем очень сложно играть, особенно до трёх побед по сетам. Надеюсь, травма Лоренцо не слишком тяжёлая. Нелегко начинать сезон с повреждения. В то же время мой следующий матч будет очень тяжёлым. Мы с Новаком хорошо знаем друг друга, будет интересно посмотреть, как мы оба справимся с ситуацией», — сказал Синнер на пресс-конференции.

