Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мощь не всегда самое важное». Синнер — о победе над Шелтоном на Australian Open — 2026

«Мощь не всегда самое важное». Синнер — о победе над Шелтоном на Australian Open — 2026
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном в четвертьфинале Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Играть с Беном очень тяжело. Мощнейшая подача, и он с каждый годом прибавляет. После межсезонья особенно не понятно, как будут играть некоторые соперники, так что очень доволен своим выступлением.

— Он выдал подачу на 232 км/ч сегодня вечером. Это даёт тебе около полусекунды на реакцию — от момента, когда мяч покидает ракетку, до момента, когда он достигает твоей…
— Я не силён в математике, так что спасибо, что посчитал (смеётся). Я, честно, не знаю. Инстинкт. Мощь не всегда самое важное. У него в целом необычная подача. Он левша – а левшей в туре у нас мало. Вторая подача у него очень кручёная. Доволен тем, как сегодня принимал, — сказал Синнер в интервью на корте.

Материалы по теме
Синнер — в двух шагах от защиты титула на АО! Янник без потери сета прошёл Шелтона
Синнер — в двух шагах от защиты титула на АО! Янник без потери сета прошёл Шелтона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android