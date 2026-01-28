«Мощь не всегда самое важное». Синнер — о победе над Шелтоном на Australian Open — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном в четвертьфинале Australian Open — 2026.

— Играть с Беном очень тяжело. Мощнейшая подача, и он с каждый годом прибавляет. После межсезонья особенно не понятно, как будут играть некоторые соперники, так что очень доволен своим выступлением.

— Он выдал подачу на 232 км/ч сегодня вечером. Это даёт тебе около полусекунды на реакцию — от момента, когда мяч покидает ракетку, до момента, когда он достигает твоей…

— Я не силён в математике, так что спасибо, что посчитал (смеётся). Я, честно, не знаю. Инстинкт. Мощь не всегда самое важное. У него в целом необычная подача. Он левша – а левшей в туре у нас мало. Вторая подача у него очень кручёная. Доволен тем, как сегодня принимал, — сказал Синнер в интервью на корте.