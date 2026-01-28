Скидки
Новак Джокович объяснил, почему брал медицинский перерыв в матче с Музетти на AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, зачем брал медицинский перерыв после второго сета в матче 1/4 финала на Australian Open — 2026 с итальянцем Лоренцо Музетти.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вы брали медицинский тайм-аут. Расскажите о своём физическом состоянии и насколько затратно физически играть на этом уровне?
— У меня была мозоль, которую надо было проверить и переклеить. Других серьёзных проблем у меня нет. Мелкие проблемы есть всегда, но серьёзных, слава богу, нет. Я могу двигаться так, как хочу. Да, игра физически затратная, это индивидуальный вид спорта.

Сегодняшний пример с Музетти показывает, насколько затратен этот вид спорта. Он был лучше на корте, близок к победе, а затем что-то случилось. В командных видах спорта кто-то может тебя заменить на время, однако в теннисе это невозможно. В этом и красота, и вызов тенниса – всегда надо быть на пике, особенно на поздних стадиях «Шлемов».

Мы все пашем, но иногда такое случается в разгар битвы, когда доводишь организм до предела. Эмоции играют большую роль, ты напряжён, двигаешься не так легко, как на тренировках, и риск травмы высок. Такое было со мной пару раз на «Шлемах» в прошлом году, так что мне знакомо это чувство. Это ужасно. Ты очень хорошо играешь, но тело не даёт играть так, как хочешь. Это горькая пилюля, однако такой у нас спорт, — сказал Джокович на пресс-конференции.

