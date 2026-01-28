Скидки
«Ради таких моментов и тренируешься». Синнер — о предстоящем матче с Джоковичем на AO

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем (четвёртый в рейтинге) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Ради таких моментов и тренируешься. Если хочешь победить, надо показывать максимум. В прошлом я получил хорошие уроки – результат даже не имеет значения, такие матчи помогают тебе стать лучше как игроку и как человеку. Нам повезло, что Новак ещё играет. Конечно, с ним будет очень сложно», – сказал итальянский теннисист в интервью на корте.

