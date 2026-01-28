«Ради таких моментов и тренируешься». Синнер — о предстоящем матче с Джоковичем на AO

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем (четвёртый в рейтинге) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Ради таких моментов и тренируешься. Если хочешь победить, надо показывать максимум. В прошлом я получил хорошие уроки – результат даже не имеет значения, такие матчи помогают тебе стать лучше как игроку и как человеку. Нам повезло, что Новак ещё играет. Конечно, с ним будет очень сложно», – сказал итальянский теннисист в интервью на корте.