«Ради таких моментов и тренируешься». Синнер — о предстоящем матче с Джоковичем на AO
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем (четвёртый в рейтинге) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:30 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Ради таких моментов и тренируешься. Если хочешь победить, надо показывать максимум. В прошлом я получил хорошие уроки – результат даже не имеет значения, такие матчи помогают тебе стать лучше как игроку и как человеку. Нам повезло, что Новак ещё играет. Конечно, с ним будет очень сложно», – сказал итальянский теннисист в интервью на корте.
