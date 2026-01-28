«Удивлён, что нас не снимают в душе». Джокович — о камерах в подтрибунке Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказал мнение о съёмке игроков в подтрибунном помещении на Australian Open — 2026.

Вчера, 27 января, камеры засняли момент, как американка Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале. Теннисисты поддержали необходимость личного пространства для игроков после матчей.

«Да, я видел момент с Коко… Сочувствую ей, я понимаю, каково это – разбивать ракетку, злиться на то, что показал плохую игру. Я с ней согласен, по сути, тебе некуда спрятаться, чтобы выпустить эмоции без камер. Но мы живём в обществе, где контент решает всё.

Это тема для более глубокого обсуждения. Не вижу, что этот тренд будет меняться, что камеры уберут. Дальше будет либо так же, либо ещё больше камер. Удивлён, что нас не снимают в душе, наверное, это будет следующий шаг. Я против этого, должны быть границы и личное пространство», — сказал Джокович на пресс-конференции.